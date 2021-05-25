«Белавиа» отменяет полеты в Киев, Львов, Одессу и Харьков

Авикомпания «Белавиа» отменила рейсы в Киев, Львов, Одессу и Харьков. Об этом сообщается на сайте перевозчика. Рейсы будут приостановлены с 26 мая по 31 августа.

«В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов «Белавиа» авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 31 августа 2021 года. 25 мая также отменяются ночные рейсы B2 847 в Киев (время вылета 22.40) и B2 833 в Одессу (время вылета 23.40)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что пассажиры смогут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» решила приостановить рейсы в Литву и обратно. Рейсы будут приостановлены с 25 мая по 26 июня.