Сборная Нидерландов отказалась от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске

Генеральный директор Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальд Венеберг сообщил, что сборная Нидерландов по велоспорту на треке отказалась от участия в чемпионате Европы, который пройдет в Минске, по соображениям безопасности.

«Мы решили, что не поедем. Это не политическое заявление, мы приняли это решение исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков», - сказал Венеберг.

Соревнования по велотреку пройдут с 23 по 27 июня, пишет nos.nl.

Ранее министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс заявил о запрете на полет белорусских авиакомпаний над пространством Великобритании без специального разрешения.