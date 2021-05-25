В Великобритании воры похитили из старого замка драгоценности на 100 миллионов рублей

Воры в Великобритании проникли в древний замок Арундел и похитили драгоценности на сумму около 100 миллионов рублей.

Злоумышленники забрались в замок, когда там остались только два охранника. После того, когда сработала сигнализация, прибыла полиция, но воры успели скрыться с места преступления. Рядом с замком был найден горящий автомобиль, предположительно, использовавшийся при краже.

Воры смогли пробраться в старое здание через окно. Им удалось обойти охранников и даже камеры видеонаблюдения. Из драгоценностей пропали четки королевы Шотландии Марии Стюарт, которая была казнена в 1587 году. Также воры похитили различные предметы из золота и серебра, которые выставлялись в части замка, открытой для посетителей, пишет Daily Mail.

Ранее под Казанью нашли драгоценности стоимостью 160 миллионов рублей. Те самые, что были похищены во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.