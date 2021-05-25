Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Великобритании воры похитили из старого замка драгоценности на 100 миллионов рублей

Кира Карон
20:04 25.05.2021
Злоумышленники забрались в замок вечером, когда там остались только два охранника.
В Великобритании воры похитили из старого замка драгоценности на 100 миллионов рублей
© Фото: Peter Noyce imageBROKER.com Globallookpress
Читайте нас на:

Воры в Великобритании проникли в древний замок Арундел и похитили драгоценности на сумму около 100 миллионов рублей.

Злоумышленники забрались в замок, когда там остались только два охранника. После того, когда сработала сигнализация, прибыла полиция, но воры успели скрыться с места преступления. Рядом с замком был найден горящий автомобиль, предположительно, использовавшийся при краже.

Воры смогли пробраться в старое здание через окно. Им удалось обойти охранников и даже камеры видеонаблюдения. Из драгоценностей пропали четки королевы Шотландии Марии Стюарт, которая была казнена в 1587 году. Также воры похитили различные предметы из золота и серебра, которые выставлялись в части замка, открытой для посетителей, пишет Daily Mail.

Ранее под Казанью нашли драгоценности стоимостью 160 миллионов рублей. Те самые, что были похищены во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:21 В стране и мире
В США назвали предстоящую встречу Путина и Байдена «жизненно важной»
19:21 В стране и мире
Макрон заявил о неэффективности политики санкций в отношении России
18:25 В стране и мире
ГД приняла в первом чтении законопроект о запрете отождествления СССР и нацистской Германии
17:37 В стране и мире
Видео
У порта Шри-Ланки прогремел взрыв в контейнеровозе первозившем азотную кислоту
17:04 В стране и мире
Видео
Google оштрафован российским судом на шесть миллионов рублей
Популярное
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Видео
«Пошли на хитрость»: в МИД РФ зафиксировали нарушение СНВ-3 со стороны США
Ученые обнаружили новый косвенный признак существования жизни на Марсе
«То, что доктор прописал»: как не попасться на уловки в аптеке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.