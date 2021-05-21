В лучших традициях боевика: под Казанью нашли украденные драгоценности на 160 миллионов рублей

Под Казанью нашли драгоценности стоимостью 160 миллионов рублей. Те самые, что были похищены во время Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Четыре мешка с украшениями обнаружили в лесу. Место, где все было закопано, показал сам похититель - колумбиец Эдгар Алехандро Валеро. При этом точных координат у него не было. Так что сотрудникам полиции пришлось прочесать с металлоискателями и лопатами огромную территорию.

Кража была совершена в выставочном центре, где Валеро под видом охранника во время погрузки драгоценностей утащил одну из сумок. При этом хватились не сразу. Валеро успел сбежать за границу.

Нашли его лишь спустя год - в Аргентине. Потом экстрадиция преступника затянулась из-за пандемии. Так что расследование было долгим. И вот сейчас, наконец, в громком деле поставлена точка. Драгоценности вернут законному владельцу - одной из российских ювелирных компаний.