Представитель посольства РФ встретился с задержанной в Белоруссии Сапегой
Российский дипломат встретился с задержанной в Белоруссии гражданкой РФ Софией Сапегой. Об этом сообщили в дипломатической миссии.
«Представитель посольства встретился с гражданкой России - с Софией Сапегой», - рассказал сотрудник дипмиссии РИА Новости.
Отмечается, что задержанная россиянка Сапега чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение с ней не высказывала.
На данный момент Россия ожидает от белорусских властей официальной информации о выбранной мере пресечения для задержанной в Минске Сапеги, сказал пресс-атташе посольства РФ Алексей Маскалев в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее стало известно, содержание под стражей россиянки Софии Сапеги, задержанной после вынужденной посадки самолета Ryanair, продлено в Белоруссии на два месяца.