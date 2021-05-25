Представитель посольства РФ встретился с задержанной в Белоруссии Сапегой

Российский дипломат встретился с задержанной в Белоруссии гражданкой РФ Софией Сапегой. Об этом сообщили в дипломатической миссии.

«Представитель посольства встретился с гражданкой России - с Софией Сапегой», - рассказал сотрудник дипмиссии РИА Новости.

Отмечается, что задержанная россиянка Сапега чувствует себя нормально, жалоб на некорректное обращение с ней не высказывала.

На данный момент Россия ожидает от белорусских властей официальной информации о выбранной мере пресечения для задержанной в Минске Сапеги, сказал пресс-атташе посольства РФ Алексей Маскалев в эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно, содержание под стражей россиянки Софии Сапеги, задержанной после вынужденной посадки самолета Ryanair, продлено в Белоруссии на два месяца.