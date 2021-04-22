В России утвердили расписание ЕГЭ

В России утвердили расписание проведения ЕГЭ в этом году. Соответствующие решения были приняты Министерством просвещения и Рособрнадзором.

Единые государственные экзамены пройдут с 31 мая по 2 июля. 31 мая – литература, география и химия. 3 и 4 июня – русский язык, 7 июня – профильная математика, 11 июня – история и физика, 15 июня – обществознание.

18 июня отведено под биологию и письменный экзамен по иностранному языку, 21 и 22 июня – устный экзамен по иностранному языку 24 и 25 июня – информатика. 28 и 29 июня, а также 2 июля указаны как резервные дни.

Ранее психолог дал советы родителям, чьи дети готовятся к экзаменам. В период активной подготовки к ЕГЭ родителям следует оказывать активную поддержку ребенку и говорить с ним в доверительной форме без критики. Большое значение имеет состояние спокойствия.