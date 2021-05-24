«Белавиа» временно приостанавливает рейсы в Литву и обратно

Белорусская авиакомпания «Белавиа» решила приостановить рейсы в Литву и обратно. Об этом сообщается на сайте перевозчика.



«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени)», - говорится в сообщении.

Рейсы будут приостановлены с 25 мая по 26 июня. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.

Ранее стало известно, что Белоруссия высылает из страны посла Латвии и весь дипломатический персонал. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.