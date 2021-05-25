В МИД РФ прокомментировали задержание гражданки России Софии Сапеги в Белоруссии

Белоруссия подтвердила задержание Софии Сапеги на 72 часа. По истечении этого времени в отношении нее будет принято решение об избрании меры пресечения либо освобождении. Об этом говорится в распространенном в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Белорусская сторона подтвердила факт задержания С. А. Сапеги на 72 часа в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии», - указано в комментарии.

Также в сообщении говорится, что в ближайшее время Москва ожидает получить разрешение на консульский доступ к Сапеге.

В комментарии отметили, что Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что распространенная в СМИ информация о том, что российский консул якобы» отказался оказывать помощь» Сапеге является «очередным случаем откровенной клеветы и дезинформации».

Ранее в аэропорту Минска задержали девушку Романа Протасевича, которая летела вместе с ним на экстренно приземлившемся в Белоруссии самолете Ryanair. Самолет, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании.