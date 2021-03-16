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Овечкин вошел в топ-6 лучших снайперов НХЛ

Светлана Иванова
10:49 16.03.2021
До пятого места россиянину надо забросить еще 14 шайб.
Овечкин вошел в топ-6 лучших снайперов НХЛ
© Фото: Danny Murphy, Icon Sportswire, Globallookpress
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Российский форвард Александр Овечкин, выступающий в качестве капитана за «Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ, вошел в список шести лучших снайперов в истории лиги. Хоккеист повторил достижение канадца Фила Эспозито, занимающего шестую строчку рейтинга с 717 заброшенными шайбами.

Чтобы расположиться на пятом месте, теперь россиянину надо забросить еще 14 шайб. Сейчас эту позицию занимает канадец Марсель Дионн, завершивший карьеру в 1989 году. Дионн забросил 731 шайбу, сыграв в НХЛ 1 348 матчей.

В понедельник, 15 марта, российский хоккеист внес свою лепту в победу «Вашингтон Кэпиталз» над «Баффало» (6:0), забросив шайбу на 47-й минуте встречи.

В арсенале Александра Овечкина 717 шайб, которые он забросил за 1 176 матчей в регулярных чемпионатах. В лиге россиянин провел 16 сезонов.

В первую пятерку лучших снайперов НХЛ входят Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731).

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