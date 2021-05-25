Путин призвал уделять самое серьезное внимание совершенствованию стратегических ядерных сил
Совершенствованию стратегических ядерных сил России нужно уделять самое серьезное внимание, необходимо развивать уже существующий задел, заявил президент России Владимир Путин.
«Самое серьезное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России. Наши вооруженные силы первыми в мире получили, как вы знаете, и теперь уже все знают, гиперзвуковое оружие», - сказал он на первом из традиционной серии совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Он отметил, что речь идет о системе «Авангард», а также сообщил, что самолеты, несущие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», совершили уже более 160 полетов.
«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).
Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.