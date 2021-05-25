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Путин призвал уделять самое серьезное внимание совершенствованию стратегических ядерных сил

Андрей Аркадьев
15:51 25.05.2021
Глава государства также сообщил, что самолеты, несущие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», совершили уже более 160 полетов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Совершенствованию стратегических ядерных сил России нужно уделять самое серьезное внимание, необходимо развивать уже существующий задел, заявил президент России Владимир Путин.

«Самое серьезное внимание, как и прежде, следует уделять совершенствованию стратегических ядерных сил как ключевого фактора обеспечения стабильности и безопасности России. Наши вооруженные силы первыми в мире получили, как вы знаете, и теперь уже все знают, гиперзвуковое оружие», - сказал он на первом из традиционной серии совещаний с руководством Минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Он отметил, что речь идет о системе «Авангард», а также сообщил, что самолеты, несущие гиперзвуковые ракеты «Кинжал», совершили уже более 160 полетов.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда российский лидер отметил, что крылатый блок движется к цели «как метеорит, огненный шар» и осуществляет глубокое маневрирование, что делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны.

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