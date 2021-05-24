Патрушев: нормализация отношений между РФ и США отвечает интересам двух стран

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Беседа состоялась в Женеве. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

Согласно данным ведомства, стороны обсудили вопросы российско-американских отношений по линии советов безопасности. Консультации стали логическим продолжением переговоров, которые состоялись 19 мая между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В ходе общения участники диалога согласились с тем, что нормализация отношений между Москвой и Вашингтоном отвечала бы интересам двух стран и поспособствовала бы стабилизации в мире.

При этом секретарь Совета безопасности России в ходе переговоров обратил особое внимание на тему стратегической стабильности. Стороны также пришли к выводу, что по ряду направлений между Россией и США могут быть выработаны взаимоприемлемые решения.

«Переговоры прошли в конструктивном ключе и, несмотря на сохраняющиеся разногласия, позволили лучше понять позиции друг друга», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом в Совбезе РФ добавили, что прошедшая встреча явилась важным этапом на пути подготовки планируемого российско-американского саммита. Информация о сроках и месте проведения мероприятия будет объявлена дополнительно, отметили в ведомстве.