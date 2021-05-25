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Путин заявил, что плановые мероприятия в армии в 2020 году выполнены в полном объеме, несмотря на коронавирус

Тимур Шерзад
15:18 25.05.2021
Путин заявил, что плановые мероприятия в армии в 2020 году выполнены в полном объеме, несмотря на коронавирус
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не повлияла на объем боевой учебы в 2020 году. 

«Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме», - отметил Путин на совещании по оборонной тематике. 

Напомним, подобные совещания в России традиционно проводятся дважды в год. 

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