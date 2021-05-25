Армия Путин заявил, что плановые мероприятия в армии в 2020 году выполнены в полном объеме, несмотря на коронавирус Тимур Шерзад © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Владимир Путин заявил, что пандемия коронавируса не повлияла на объем боевой учебы в 2020 году. «Особенно отмечу, что в прошлом году, несмотря на объективные проблемы, вызванные эпидемией коронавируса, все плановые мероприятия в армии и на флоте, включая боевую учебу, были выполнены в полном объеме», - отметил Путин на совещании по оборонной тематике. Напомним, подобные совещания в России традиционно проводятся дважды в год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика