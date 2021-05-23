ОПК Песков: серия совещаний у Путина по военной тематике начнется 25 мая Ян Брацкий При этом Песков не стал уточнять, что будет основной темой нынешней серии совещаний. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет ряд совещаний по оборонной тематике. Заседание начнется во вторник, 25 мая. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра, 24 мая, будет визит президента Киргизии. Совещание начнется во вторник, 25 мая», - сказал он, отвечая на вопрос, в какой день начнутся президентские совещания по ОПК. Подобные встречи дважды в год проводятся традиционно. В 2019 году формат был немного изменен, президент стал посещать военные объекты, а вся серия встреч посвящалась определенному виду или роду Вооруженных сил России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика