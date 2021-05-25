Сверхточный бросок: разведчики-участники АрМИ-2021 показали навыки владения метательным оружием

Разведчики-участники АрМИ-2021 продемонстрировали свою точность при метании ножей, лопаток и гранат. В течение двух дней на базе учебного комплекса Новосибирского высшего военного командного училища участники всеармейского конкурса «Отличники войсковой разведки-2021» соревновались на скорость и точность поражения цели в индивидуальном зачете.

Четвертый этап конкурса - «Стрельба» - для военных разведчиков заключается в выполнении индивидуальных и боевых стрельб в составе разведывательного подразделения, преодолении участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также метании ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты на точность и время.

Метательным оружием войсковые разведчики должны бесшумно поразить условного противника на расстоянии 6-8 метров. Лучшими в метании холодного оружия стали участники команды Росгвардии, а с метанием гранат лучше всех справились курсанты НВВКУ.

Помимо начисления баллов командам за проведение индивидуальных стрельб будут учитываться правильность преодоления участка минно-взрывных заграждений, установление связи и доклад командиру о результатах выполнения задачи.

Также в ходе всеармейского этапа конкурса участники прошли «Тропу разведчика». Лидирующую позицию сохранила команда НВВКУ.