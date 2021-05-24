«Сквозь пламя, воду и колючую проволоку»: разведчики НВВКУ одержали победу в сложнейшем этапе конкурса «Отличники войсковой разведки»

Команда Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) на всеармейском этапе конкурса войсковых разведчиков сохранила лидирующую позицию после прохождения самого сложного этапа конкурса – «Тропа разведчика». Общее время прохождения составило чуть более 43 минут. Второе место заняла команда Западного военного округа, третье - Южного военного округа.

Впервые за всю историю проведения конкурса «Отличники войсковой разведки» его участники пробежали сухопутную милю - 1,6 километров. Далее разведчики в боевой экипировке преодолели комплекс препятствий, включающий 22 элемента: макет вертолета с отработкой высадки, деревянные, кирпичные и каменные заборы и стены, фасады двухэтажных зданий, вертикальные стены высотой 6 метров, преодолеваемые с помощью шеста, «кошки» или веревки с противовесом, ров с водой, проволочные заграждения и сети, участок канализации и другие препятствия.

Разведчики из НВВКУ по итогам трех конкурсов «Отличники войсковой разведки» сохраняют за собой лидерство. Всеармейский этап международных соревнований начался 17 мая и завершится 30 мая церемонией торжественного награждения команды победителей.

Также команда НВВКУ лидирует и в конкурсе стрельбы из штатного оружия. Участникам предстояло выполнить стрельбы из автомата АК-74, ручного пулемета РПК-74, снайперской винтовки Драгунова, ручного гранатомета и пистолета.