Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала

Самый крупный контейнерный перевозчик - датская компания Maersk - запустила контейнеры через Россию, минуя Суэцкий канал. Теперь ее маршрут будет пролегать из Азии до Приморья на судах, а дальше - по российским железным дорогам до Новороссийска, и оттуда - в Турцию.

Как сообщает Дальневосточное таможенное управление, первые партии уже были оформлены на таможне в Приморье 24 мая. Находкинская таможня оформила 247 транзитных контейнеров, которые следовали из стран Юго-Восточной Азии в Турцию. Груз прибыл в порт Восточный (Приморский край), в контейнерах были размещены автозапчасти и полипропилен.

Новый маршрут доставки грузов из Юго-Восточной Азии в регион Черного моря и Восточного Средиземноморья через порты Восточный и Новороссийск сократил время в два раза.

«Срок доставки по железной дороге между российскими портами составляет 12 суток. Общее транзитное время с порта убытия до порта прибытия - 25-30 суток, тогда как при традиционном морском пути через Суэцкий канал 40-45 суток», - пояснил первый заместитель начальника таможни Юрий Кишинский.

Ранее в 2019 году компания Maersk, компания, специализирующаяся на международных контейнерных перевозках, логистике и обслуживании портовых терминалов, открыла ускоренный маршрут доставки грузов между Азией и Европой через порты Восточный и Санкт-Петербург. С начала 2021 года по этому маршруту проследовало уже 1986 контейнеров.