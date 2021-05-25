Дорога во взрослую жизнь: в Пансионе воспитанниц Минобороны прозвучал последний звонок
Среди воспитанниц - дети военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших офицеров и участников боевых действий, отмеченных государственными наградами.
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В Пансионе воспитанниц Минобороны России сегодня прозвучал последний звонок. Со вступлением во взрослую жизнь их поздравили представители военного ведомства.
В свою очередь девушки поблагодарили руководство Министерства обороны. В этом году в пансионе 101 выпускница. Среди воспитанниц - дети военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших офицеров и участников боевых действий, отмеченных государственными наградами.
В субботу, 22 мая, для 76 выпускников Нахимовского военно-морского училища прозвенел последний звонок. В церемонии приняли участие командование, воспитанники, родители выпускников и почетные гости