Дорога во взрослую жизнь: в Пансионе воспитанниц Минобороны прозвучал последний звонок

В Пансионе воспитанниц Минобороны России сегодня прозвучал последний звонок. Со вступлением во взрослую жизнь их поздравили представители военного ведомства.

В свою очередь девушки поблагодарили руководство Министерства обороны. В этом году в пансионе 101 выпускница. Среди воспитанниц - дети военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах, дочери погибших офицеров и участников боевых действий, отмеченных государственными наградами.

В субботу, 22 мая, для 76 выпускников Нахимовского военно-морского училища прозвенел последний звонок. В церемонии приняли участие командование, воспитанники, родители выпускников и почетные гости