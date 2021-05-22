В Нахимовском военно-морском училище состоялся «Последний звонок»

В субботу, 22 мая, для 76 выпускников Нахимовского военно-морского училища прозвенел «Последний звонок». В церемонии приняли участие командование, воспитанники, родители выпускников и почетные гости, среди которых были: выпускник Нахимовского военно-морского училища, герой РФ контр-адмирал Всеволод Хмыров, представитель союза суворовцев, нахимовцев и кадет Андрей Романов, авторы и организаторы выставки фоторабот «Аристократы морей» Александр Алякринский, Росита Руис. От их имени выпускникам, отличившимся в учебе и службе, были вручены памятные подарки.

Церемония проходила на плацу учебного заведения под командованием начальника Нахимовского военно-морского училища вице-адмирала Алексея Максимчука. Он призвал нахимовцев помнить о том, что они являются продолжателями славных традиций Военно-Морского Флота России, с честью и гордостью нести высокое звание выпускников Нахимовского военно-морского училища, помнить своих преподавателей и воспитателей.

Поздравить выпускников Нахимовского военно-морского училища приехали воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц МО РФ», которые исполнили песню «Ленинградский вальс». Воспитанники пятого класса подарили своим старшим товарищам «Талисманы удачи» - бумажные кораблики с пожеланиями. Завершилось мероприятие торжественным прохождением нахимовцев перед трибуной.