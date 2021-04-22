Двум категориям россиян могут облегчить получение доплат к пенсии

Отдельные категории работников организаций угольной промышленности и члены летных экипажей судов гражданской авиации смогут воспользоваться упрощением процесса выплаты дополнительного социального обеспечения. Об этом говорится в законопроекте Министерства труда.

Согласно проекту, упрощение должно произойти на бюрократическом уровне. Летчикам и шахтерам, как следует из документа, больше не придется самостоятельно собирать документы и доказывать многолетний стаж работы, передает «Российская газета».

Для реализации этого предложения закон может обязать работодателей отправлять в Пенсионный фонд России сведения о периодах работы, которые позволяют рассчитывать на доплаты к пенсии. Кроме того, авторы предложения хотят сократить сам объем документов, необходимый для получения дополнительных выплат, чтобы снизить административные издержки работодателей.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что ряд россиян имеют возможность досрочно уйти на пенсию с текущего года. В частности, данным правом могут воспользоваться матери четверых детей, рожденные в 1965 году. При этом с 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.