Два всеармейских этапа конкурса АрМИ-2021 «Конный марафон» и «Военное ралли» стартовали в Республике Тыва

На главной площади столицы Республики Тыва состоялась торжественная церемония открытия сразу двух конкурсов всеармейского этапа Армейских международных игр-2021: «Конный марафон» и «Военное ралли». В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны РФ, Центрального военного округа и представители администрации региона.

Всеармейские этапы конкурсов «Конный марафон» и «Военное ралли» пройдут на территории Республики Тыва с 24 по 30 мая. «Всадники» в ходе соревновательных дней пройдут дистанцию более 150 километров, преодолеют около 50 естественных и искусственных препятствий, а также выявят сильнейших в боевой подготовке.

Участники «Военного ралли» преодолеют четыре этапа: индивидуальная гонка, выполнение нормативов по огневой подготовке, гонка с преследованием и командная гонка, в которой военнослужащим предстоит преодолеть трассу длинной 142 км, после чего будет определена команда-победитель.

Во Всеармейских конкурсах «Конный марафон» и «Военное ралли» будет задействовано свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники, около 100 военнослужащих, а также более 50 тувинских рысаков. Победители соревнований представят Российскую Федерацию на международных состязаниях.