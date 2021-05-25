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Минкульт Украины снова собирается ввести санкции против российских артистов

Алена Миронова
11:46 25.05.2021
В Сети появился список российских звезд, в отношении которых Украина собирается ввести санкции за посещение Крыма.
Минкульт Украины снова собирается ввести санкции против российских артистов
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
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Украина планирует снова ввести санкции против артистов из России за посещение Крымского полуострова. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что под санкции попадут Алексей Чадов, Александр Петров, Евгений Стычкин, Евгений Пронин, Дмитрий Орлов, Владимир Вдовиченков, Ольга Кабо, Жанна Эппле, Анастасия Сланевская, Ярослав Сумишевский, Павел Трубинер.

В комментарии «Звезде» Павел Трубинер отметил, что на самом деле уже с прошлого года находится в этом списке.

«Так и живу. Так же, как и жил... Никакой оценки. Даже смешно этому давать оценку. Вот и все. Даже никакую оценку этому дать не могу. Эти глупости», - поделился актер.

Артист заметил, что, к сожалению, и так давно не посещает Украину.

Ранее Украина продлила санкции против нескольких российских граждан и компаний. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. Ограничения были продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц.

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