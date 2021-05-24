В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании

Решение посадить в Минске самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс, принял экипаж. На вопрос диспетчера, откуда поступила рекомендация приземлиться, экипаж ответил, что «это наша рекомендация». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Беларусь 1».

По данным белорусского телеканала «ОНТ», информация о наличии на борту самолета взрывоопасного устройства поступила на электронную почту аэропорта. При этом не уточняется, о каком именно аэропорте идет речь.

«Это запрос о безопасности… Служба безопасности аэропорта получила e-mail», - приводит телеканал фрагмент переговоров.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая. Летевший из Афин в Вильнюс самолет экстренно сел в Минске из-за сообщений о бомбе. На борту лайнера находился основатель признанного экстремистским в РБ Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан.