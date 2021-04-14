Эксперт рассказал, как не стать жертвой мошенников, пользуясь общественным Wi-Fi

Ключевая уязвимость общественного Wi-Fi состоит в том, что передаваемый трафик зачастую не шифруется. Мошенники могут воспользоваться этим для кражи персональных данных или чувствительной информации. Об этом заявил главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Эксперт подчеркнул, что базовая модель предоставления услуг общественного Wi-Fi предполагает, что все незашифрованные передаваемые данные видны и открыты для других пользователей, подключенных в эту минуту к тому же публичному споту. Используя специальные программы, мошенники могут их перехватить.

«Рекомендуется использовать VPN при работе с общественным Wi-Fi, либо не вводить какую-то чувствительную информацию в какие-либо формы. Не стоит вводить пароли, банковские данные и так далее»‎, – передает радио Sputnik слова эксперта.

Так, следует использовать приложения со встроенным шифрованием трафика или же воспользоваться виртуальной частной сетью (VPN) для скрытия всего исходящего трафика от других лиц.