СМИ: Лукашенко намерен выступить с заявлением в связи с последними событиями в Белоруссии
Глава республики планирует выступить с заявлением по поводу происходящих событий из-за инцидента с экстренной посадкой самолета.
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Во вторник, 25 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу происходящего в последние дни в республике.
«Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», - сообщает Telegram-канал «Пул первого».
Ситуация вокруг Белоруссии накалилась из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска.