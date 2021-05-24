В стране и мире СМИ: Лукашенко намерен выступить с заявлением в связи с последними событиями в Белоруссии Светлана Головина Глава республики планирует выступить с заявлением по поводу происходящих событий из-за инцидента с экстренной посадкой самолета. © Фото: Kremlin Pool via Globallookpress.com Читайте нас на: Во вторник, 25 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратится с заявлением по поводу происходящего в последние дни в республике. «Завтра Лукашенко обратится с заявлением по поводу всего происходящего», - сообщает Telegram-канал «Пул первого». Ситуация вокруг Белоруссии накалилась из-за инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика