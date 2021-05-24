Юрист рассказала, за какие растения дачники могут быть оштрафованы

За заросшие сорными растениями земельные участки сельскохозяйственного назначения дачники могут быть оштрафованы. О том, за какие растения дачникам грозят самые большие штрафы, рассказала юрист Анна Пономарева.

Эксперт отметила, что взыскание возможно только за нарушения на участках сельхозназначения. Следует тщательно контролировать популяцию тысячелистника, борщевика Сосновского, полевой мяты, одуванчика лекарственного, полыни обыкновенной, редьки дикой, конопли, чертополоха, белены черной, амброзии и паслен . Избавляться от дикорастущей травы следует химическими или же механическими способами.

«Действующим законодательством предусмотрена ответственность за зарастание сорными растениями 50 и более процентов земельного участка, относящегося к землям сельскохозяйственного назначения», - отметила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Анна Пономарева.

Так, нарушителям может быть вынесено предупреждение или же выписан штраф в размере от 300 до 500 рублей.

Юрист также предостерегла дачников от разведения одурманивающих растений и их производных. За неуничтожение, например, конопли, мака снотворного, кокаинового куста, шалфея предсказателей после получения предписания уполномоченных органов дачникам может грозить штраф от трех до четырех тысяч рублей. За незаконное же культивирование грозит штраф до пяти тысяч рублей либо административный арест на пятнадцать суток.

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