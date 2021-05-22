Эксперт рассказал российским дачникам про запрет на петрушку

Правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго рассказал, что сама петрушка под запрет не попадает. При этом семена петрушки, по словам эксперта, включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».

Корчаго уточнил, что выращивать и употреблять саму зелень в пищу можно абсолютно законно, передает агентство «Прайм».

«В список запрещенных растений включены семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло», - подчеркнул он.

Ранее эксперты предупредили россиян о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках.

Юрист напомнила, что действующим законодательством РФ предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.