СМИ: раскрыты подробности стыковки нового российского модуля с МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» осуществит подготовку МКС к приему последнего российского модуля. Запуск космического судна намечен на конец июня.

На новом модуле РФ, который должен пристыковаться к Международной космической станции в июле, будет находиться специальный адаптер, позволяющий соединяться с «Прогрессами» и «Союзами». Однако проблема состоит в том, что адаптер будет препятствовать стыковке с последним модулем «Причал».

В связи с этим адаптер увезет посланный для этого «Прогресс МС-17». Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что в 2021 году планируется присоединить к МКС узловой модуль «Причал». Отправление модуля намечено на 24 ноября.