Космический рекорд: в Роскосмосе назвали дату отстыковки «Прогресса МС-14»

В Роскомосе рассказали, что 28 апреля 2021 года в 02:11:30 по московскому времени корабль «Прогресс МС-14» отстыкуется от модуля «Звезда» российского сегмента МКС. В госкорпорации подчеркнули, что миссия «космического грузовика» продлилась больше года.

Согласно предварительным расчетам специалистов службы ЦНИИмаш после расстыковки транспортный грузовой корабль около суток будет находиться на околоземной орбите, уточнили в компании.

«Столь длительное время автономного полета связано с проведением специалистами Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в Роскосмос) тестирования новой системы построения ориентации при затоплении», – говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса.

Падение несгораемых элементов конструкции корабля, после прохождения плотных слоев атмосферы Земли, произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океан.

Отметим, что российский космический грузовик «Прогресс МС-14», находящийся на МКС, установит рекорд длительности своего полета. К моменту расстыковки, намеченной на 28 апреля, он проведет на орбите рекордные год и четыре дня. Прежнее достижение принадлежало «Прогрессу М-17», который провел на орбите 337 суток.

В 2021 году планируются к запуску корабли «Прогресс МС-17» (30 июня) и «Прогресс МС-18» (28 октября). Кроме того, намечается запуск специализированного корабля «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» 24 ноября