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Драпеко назвала большой потерей смерть актрисы Шацкой

Анна Берестовая
05:18 24.05.2021
В Госдуме отозвались на новости о смерти актрисы Нины Шацкой.
Драпеко назвала большой потерей смерть актрисы Шацкой
© Фото: kino-teatr.ru
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Первая замглавы комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко высказалась по поводу известий об уходе из жизни известной отечественной актрисы Нины Шацкой. Она указала, что имя артистки было по-настоящему значимым для российского театра.

«Для нас это большая потеря, конечно, искренне жаль», - цитирует Драпеко RT.

Депутат отметила, что актриса находилась «в мейнстриме» театрального искусства и долгие годы была настоящим украшением сцены. Драпеко также выразила соболезнования всем близким и коллегам Шацкой.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни.

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