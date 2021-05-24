Драпеко назвала большой потерей смерть актрисы Шацкой

Первая замглавы комитета Госдумы РФ по культуре Елена Драпеко высказалась по поводу известий об уходе из жизни известной отечественной актрисы Нины Шацкой. Она указала, что имя артистки было по-настоящему значимым для российского театра.

«Для нас это большая потеря, конечно, искренне жаль», - цитирует Драпеко RT.

Депутат отметила, что актриса находилась «в мейнстриме» театрального искусства и долгие годы была настоящим украшением сцены. Драпеко также выразила соболезнования всем близким и коллегам Шацкой.

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни.