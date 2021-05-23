Умерла актриса из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Нина Шацкая

Умерла актриса кино и театра Нина Шацкая. Зрителям она хорошо знакома по своей роли пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Трагическую новость в разговоре со «Звездой» подтвердила директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова.

Смерть актрисы стала настоящим ударом для многих ее коллег. Народный артист России Анатолий Васильев узнал о трагедии от корреспондентов «Звезды».

«Нина Шацкая для меня - это лучистые глаза, улыбка, как она играла Маргариту в спектакле "Мастер и Маргарита". Замечательная артистка и потрясающий, ясный, понятный человек. Она всегда с добром к людям была», - рассказал Васильев.

Заслуженной артистки России Нины Шацкой не стало на 82-м году жизни. Точные причины ее смерти не называются. С 1964 по 1993 годы Шацкая служила в Московском театре на Таганке.