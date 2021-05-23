Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умерла актриса из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Нина Шацкая

Ян Брацкий
16:25 23.05.2021
Актрисы театра и кино не стало на 82-м году жизни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press
Читайте нас на:

Умерла актриса кино и театра Нина Шацкая. Зрителям она хорошо знакома по своей роли пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Трагическую новость в разговоре со «Звездой» подтвердила директор Московского театра на Таганке Ирина Апексимова.

Смерть актрисы стала настоящим ударом для многих ее коллег. Народный артист России Анатолий Васильев узнал о трагедии от корреспондентов «Звезды».

«Нина Шацкая для меня - это лучистые глаза, улыбка, как она играла Маргариту в спектакле "Мастер и Маргарита". Замечательная артистка и потрясающий, ясный, понятный человек. Она всегда с добром к людям была», - рассказал Васильев.

Заслуженной артистки России Нины Шацкой не стало на 82-м году жизни. Точные причины ее смерти не называются. С 1964 по 1993 годы Шацкая служила в Московском театре на Таганке.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.