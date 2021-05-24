СМИ: президента Бразилии оштрафуют за нарушение карантинных мер
Власти штата Мараньян обязали президента Бразилии Жаира Болсонару выплатить штраф за нарушение карантинных мер. По данным колумбийского издания Semana, глава государства понесет наказание за отсутствие маски и организацию массового скопления людей.
Нарушение было зафиксировано в ходе мероприятия в городе Асаиландия. Если офис бразильского президента не предоставит доводы в защиту, Болсонару придется выплатить штраф в размере от 300 до 230 тысяч евро.
Ранее Болсонару обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопросы приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, торговли и сотрудничества по линии оборонной промышленности, в области науки и технологий.