Путин и Болсонару обсудили приобретение Бразилией вакцины «Спутник V»

Президенты Российской Федерации и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили вопросы приобретения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Телефонный разговор состоялся по инициативе бразильской стороны.

«Рассмотрены различные аспекты практического сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, включая регистрацию в Бразилии российской вакцины "Спутник V", организацию поставок, а также производство этого препарата на территории страны», - сообщили в Кремле.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы двусторонних отношений, торговли и сотрудничества по линии оборонной промышленности, в области науки и технологий. Бразильский лидер подчеркнул необходимость увеличения предприятий, которым разрешен экспорт мяса в Россию, сообщила пресс-служба Болсонару.

Российская вакцина «Спутник V» - первый в мире лекарственный препарат от коронавируса, разработанный в Научном центре имени Гамалеи при участии Минобороны России. В ходе испытаний, вакцина подтвердила свою высокую эффективность и полную безопасность.