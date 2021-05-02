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Майские без проблем: врач объяснил, как провести пикник безопасно

Кира Карон
04:45 02.05.2021
Эксперт поделился правилами безопасного отдыха в майские праздники.
Майские без проблем: врач объяснил, как провести пикник безопасно
© Фото: pixabay.com
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Заместитель главного врача по медицинской части станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова департамента здравоохранения Москвы Петр Давыдов рассказал какую брать одежду на отдых, и как безопасно провести время.

При выборе одежды необходимо учитывать все погодные явления. Погода может измениться за небольшое время несколько раз.

«Майские праздники - время с достаточно неустойчивой погодой. Одежду нужно с собой брать на все случаи этой погоды, не ограничиваться одним комплектом одежды, потому что может быть жарко, а в следующую минуту – пойти холодный дождь или град», - сказал Давыдов.

Он добавил, что расположения необходимо выбирать места, где нет сильного ветра, так как при перемещении воздуха будет быстро уходить тепло в условиях неустойчивой погоды.

«Влажный воздух, особенно при ветре, способствует теплообмену между человеком и окружающей средой, и приводит к охлаждению, поэтому слишком долго находиться вблизи водоема или в прямой его близости при условии неустойчивого температурного режима тоже нежелательно», - отметил эксперт.

Для пикника необходимо выбираться место около воды, а сам прием пищи, по словам Давыдова, необходимо совершать в укрытии или беседке, так как долгое нахождение около воды не принесет пользы.

Также эксперт напомнил, что во время пикника нельзя располагаться под линиями электропередач, потому что при игре с мячом, рыбалке, запуске летательных устройств эти линии могут быть задеты.

«В мае начинаются грозы, и во время грозы есть определенные правила, которые следует соблюдать: не располагаться вблизи высоких металлических объектов, не располагаться под намокающими объектами, например, деревьями и не оснащенными громоотводами строениями. А нужно располагаться в укрытиях, оснащенных системой громоотводов», - рассказал Петр Давыдов РИА Новости.

Ранее психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Звезде» о том, как необходимо провести длинные майские праздники наедине с родственниками и детьми. По мнению специалиста для того, чтобы выходные удались, нужно составить план действий.

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