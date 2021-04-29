«Мобилизовать семью»: психолог рассказала, как успешно провести майские выходные вместе с родными

Психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Звезде» о том, как необходимо провести длинные майские праздники наедине с родственниками и детьми. По мнению специалиста, для того, чтобы выходные удались, нужно составить план действий.

«Здесь, наверное, очень важно договориться, как это все будет проходить. Есть семьи с дачами, которые могут уехать туда с детьми, заодно прибраться в доме, на участке, а также сходить в лес. Это такое индивидуальное пространство, где семья может рассредоточиться», - отметила Панфилова.

Также, по словам психолога, нужно заранее договориться о досуге, учитывая погодные условия. Тоже самое касается и зимних каникул.

«Ведь у нас довольно суровый климат, чтобы постоянно находиться на улице. Когда есть какой-то основной план или дополнительные идеи, то это мобилизует семью. Появляется понимание, что можно сделать с этим временем. Длинные выходные или праздники нельзя пускать на самотек. Потому что, как только у семьи нет согласованного плана, то будет плохой результат», - считает семейный психолог.

По мнению Натальи Панфиловой, чем младше дети, тем у них меньше должно быть инициативы в этом вопросе. В этом случае родители договариваются между собой, как провести выходные и далее мотивируют детей и говорят о том, что родительский план - это нечто интересное и веселое.