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«Мобилизовать семью»: психолог рассказала, как успешно провести майские выходные вместе с родными

Виктория Ивашечкина
08:59 29.04.2021
По словам специалиста, отличным решением для семейного отдыха станет поездка на дачу.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Владимир Песня, РИА Новости
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Психолог-консультант, семейный психолог Наталья Панфилова рассказала «Звезде» о том, как необходимо провести длинные майские праздники наедине с родственниками и детьми. По мнению специалиста, для того, чтобы выходные удались, нужно составить план действий.

«Здесь, наверное, очень важно договориться, как это все будет проходить. Есть семьи с дачами, которые могут уехать туда с детьми, заодно прибраться в доме, на участке, а также сходить в лес. Это такое индивидуальное пространство, где семья может рассредоточиться», - отметила Панфилова.

Также, по словам психолога, нужно заранее договориться о досуге, учитывая погодные условия. Тоже самое касается и зимних каникул.

«Ведь у нас довольно суровый климат, чтобы постоянно находиться на улице. Когда есть какой-то основной план или дополнительные идеи, то это мобилизует семью. Появляется понимание, что можно сделать с этим временем. Длинные выходные или праздники нельзя пускать на самотек. Потому что, как только у семьи нет согласованного плана, то будет плохой результат», - считает семейный психолог.

По мнению Натальи Панфиловой, чем младше дети, тем у них меньше должно быть инициативы в этом вопросе. В этом случае родители договариваются между собой, как провести выходные и далее мотивируют детей и говорят о том, что родительский план - это нечто интересное и веселое.

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