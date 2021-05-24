Главу Макаровского района на Сахалине арестовали по подозрению в получении взятки

Мэр Макаровского района Сахалинской области Андрей Красковский арестован по подозрению в получении взяткие в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник получил от местного жителя 1,2 миллиона рублей при заключении муниципальных контрактов.

«Андрей Красковский арестован на время предварительного следствия. Он будет находиться в СИЗО», - заявил РИА Новости источник в силовых структурах.

Ранее бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин был задержан в Москве по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.