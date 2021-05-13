Хинштейн сообщил о задержании бывшего вице-губернатора Мордовии по подозрению в коррупции

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в Москве по подозрению в даче взятки. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. Он отметил, что ранее самолично направил запрос Генпрокурору о непринятии мер в отношении Меркушкина, несмотря на наличие прямых улик и доказательств совершения преступления.

«Да, мои источники подтверждают: Алексей Меркушкин был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь рейсом СУ-1842 в Минск. В настоящее время Меркушкина-мл. везут в Мордовию, где ему планируют предъявить обвинение по ст. 291 УК РФ», - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее Хинштейн призвал наградить вахтершу, которая нажала на тревожную кнопку во время нападения на гимназию №175 в Казани. По словам политика, именно она первая оказала сопротивление при нападении.