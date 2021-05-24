В соцсетях опубликовали видео майского снегопада в Амурской области

Пользователь «ВКонтакте» опубликовал видео со снегопадом, который обрушился на жителей поселка Сковородино в Амурской области.

Видео снято из салона автомобиля. На кадрах видно, что вся дорога покрыта снегом, белые хлопья обильно падают с неба. Пользователи соцсети оказались крайне удивлены нетипичным для мая погодным явлением.

Ранее из-за снегопада в Мурманске отменили открытие мотосезона и проведение общегородского праздника «Последний звонок». Режим повышенной готовности ввели сразу в двух населенных пунктах - на побережье Баренцева море, в Териберке и на западе региона в поселке Ура-Губа.