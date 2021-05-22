Город в снегу: из-за непогоды в Мурманске отменили «Последний звонок»

Погоду в Мурманске сегодня определяет циклон, который движется с юга Финляндии на Кольский полуостров - именно он несет осадки, местами порывистый ветер. Сегодня из-за неблагоприятных погодных условий в Мурманске отменили открытие мотосезона и проведение общегородского праздника «Последний звонок».

Режим повышенной готовности ввели сразу в двух населенных пунктах - на побережье Баренцева море, в Териберке и на западе регионов в поселке Ура-Губа.

Сегодня водителей призывают быть предельно внимательными за рулем и не выезжать в город, тем более в область, без необходимости на летней резине.