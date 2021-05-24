Горячо-холодно: как сбросить лишний вес благодаря температуре

Температура может заметно повлиять на процесс похудения. Такую информацию рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Специалист отметила, что желающим сбросить лишний вес стоит находиться в помещении, температура в котором будет ниже +18 градусов. В таком случае организму придется расходовать ресурсы на обогрев, что поможет «сжечь» килограммы.

Также Соломатина указала в интервью радио Sputnik, что температурный режим важен для офисного пространства. Так, если в помещении будет теплее +25 градусов, то производительность работников снизится, так как их будет тянуть к безделью из-за замедленного обмена веществ.

В случае же, если повышается температура тела человека, метаболизм, напротив, ускоряется. Из-за этого люди часто теряют вес во время болезни и едят много сладкого, чтобы восполнить недостаток энергии.

«Даже диетологи разрешают есть простые углеводы, чтобы организм с этой ситуацией быстрее справился», - добавила врач.

Ранее фитнестренер рассказал, что одним из самых приятных и достаточно эффективных способов похудеть является плавание. При такой физической нагрузке и правильном рационе питания можно добиться уменьшения жировой прослойки тела.