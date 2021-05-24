СМИ раскрыли причину смерти актрисы Нины Шацкой

Перед смертью у известной отечественной актрисы Нины Шацкой была обнаружена коронавирусная инфекция. Такую информацию сообщает «Пятый канал».

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка России скончалась в возрасте 81 года. Смерть Шацкой стала шоком и трагедией для множества ее коллег.

Актриса театра и кино была знаменита по роли в картине «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Также она за свою карьеру служила в Театре на Таганке, в «Содружестве актеров Таганки» и успела потрудиться в «Школе современной пьесы».