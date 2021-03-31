В центре Гамалеи отвергли все конспирологические теории возникновения COVID-19 на планете

Вопрос о том, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, уже не раз поднимался еще в начале пандемии. Сегодня специалисты ВОЗ опубликовали результаты своей месячной научной миссии в Ухане, в течение которой специалисты Всемирной Организации здравоохранения абсолютно точно выяснили, что попытки США обвинить Китай в преднамеренном и умышленном распространении вируса COVID-19 на весь мир - не имеют под собою никаких оснований.

Как доказали в ВОЗ, коронавирус нового типа абсолютно точно имеет природное происхождение. И теперь госсекретарь США Блинкен сделал еще одно заявление, что Пекин и ВОЗ «сговорились», и власти Китая сами продиктовали эти результаты медицинским специалистам, что является очередной попыткой Соединенных Штатов - дискредитировать и подорвать авторитет обеих сторон, распространяя и множа «слухи и недоверие». А ведь на это у специалистов есть на руках уже научно доказанные факты.

Результаты исследований ученых ВОЗ подтвердили и в России в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где разработали первую зарегистрированную в мире вакцину от COVID-19 - российский «Спутник V». Как рассказал «Звезде» профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, китайские и американские специалисты и до этого проводили эксперименты на базе в Ухане с коронавирусами мышей и пассировали вирусы на клетках человека. Проведенные опыты показали, что вирус стал размножаться в клетках человека.

«Это вызвало большие подозрения, что вирус был опасным и ускользнул из лаборатории и дал эту эпидемию. Надо сказать, что вероятность реальности такого предположения - очень низкая. Чтобы вирус приобрел такой потенциал, который он приобрел в 2019-2020 годах - это крайне низковероятностное событие. Для этого должно быть определенное сочетание нуклеотидов в вирусе и мутаций, которые приведут не просто к тому, что вирус размножается в организме человека, но и заражает других людей при сравнительно невысокой дозе. Уже не раз бывали такие варианты, когда вирус заражает человека и дает очень тяжелую болезнь, и передача есть от человека к человеку. Но это передача очень высокой дозы, и тогда вирус распространяется слабо, и принятыми эпидемиологическими мерами его удается легко остановить и закрыть», - рассказал доктор медицинских наук.

В данном случае новый коронавирус - очень заразный, и это - результат того, что произошли природные мутации. Когда говорят, что вирус имеет искусственное происхождение, обсуждаются два варианта: что его создали какие-то плохие люди, американцы или китайцы, или они вместе, и что в лаборатории в результате работы с вирусом мог появиться такой вирулентный материал. Первый вариант Альтштейн назвал не заслуживающим внимания, а второй назвал возможным, но уже недоказуемым.

«Что касается того, что в лаборатории мог возникнуть такой вирулентный материал - этого на 100% исключить нельзя, но доказать это ни при каких обстоятельствах невозможно, это никогда не будет доказано. Тем не менее, это дает некую обиду и подозрения против китайских ученых в том, что они создали и распространили вирус. Экс-президент США Дональд Трамп уже поднимал этот вопрос, что нужно предъявить претензии к Китаю и возложить триллионные расходы, связанные с пандемией, на Китай и его разорить. Дальше слов это не пошло и было бы крайне несправедливо», - говорит Анатолий Альтштейн.

По другой версии, COVID-19 пришел из природы и эксперименты, которые были в институте в Ухане, серьезного отношения к вирусу не имеют. В будущем население Земли также будет сталкиваться с подобными инфекциями, однако вирусы с таким потенциалом, как вирус 2019 года - попадают на планету не часто.

«Появление такого вируса - результат редких мутаций. Человек не мог прямо заразиться от летучей мыши. Такие вещи уже обсуждались и известны. Несколько лет тому назад группа рабочих, которые занималась расчисткой пещеры, в которой до этого в большом количестве жили летучие мыши, заболели тяжелым синдромом, по-видимому близкому к нынешнему. Там была высокая смертность. Они заразились от летучих мышей, что было вполне возможно», - поделился профессор НИЦ имени Гамалеи.

Однако в случае с рабочими в пещере, заболевание все же не распространилось, потому что вариант вируса не имел эпидемиологического потенциала. И доза, которая могла бы передаться от одних людей к другим - должна была быть более сильной. В 2012 году подобное заболевание произошло на Ближнем Востоке и получило название MERS. Это был коронавирус мышей, который передался людям через верблюдов.

В случае с коронавирусом нового типа COVID-19 среди подозреваемых были панголины. Однако, насколько это точно и правильно - пока остается неясным, заявил Анатолий Альтштейн. Как позже было доказано, норки и кошки также могут поддерживать размножение коронавируса нового типа, но насколько это может быть точным - еще не доказано.