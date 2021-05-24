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США осудили Белоруссию за инцидент с посадкой самолета Ryanair

Алексей Курильченко
01:42 24.05.2021
Глава Госдепа США осудил власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair
США осудили Белоруссию за инцидент с посадкой самолета Ryanair
© Фото: Bayne Stanley globallookpress
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Власти США осуждают правительство Белоруссии за инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске после сообщения о наличии на борту взрывного устройства. В Белом доме также потребовали немедленно освободить журналиста Романа Протасевича, которого задержали сразу после посадки. Об этом заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты решительно осуждают вынужденное перенаправление рейса между двумя странами ЕС и последующее снятие и арест журналиста Романа Протасевича в Минске. Мы требуем его немедленного освобождения. Мы тесно координируем наши ответные меры с нашими партнерами, включая ЕС и чиновников Литвы и Греции», - цитирует РИА Новости слова главы Госдепа.

Ранее белорусские телеканалы обнародовали фрагменты переговоров экипажа самолета с диспетчерами. По их данным, решение посадить самолет в Минске экипаж принял самостоятельно после «рекомендаций».

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