Лидеры ЕС призвали европейских перевозчиков избегать полетов над Белоруссией

Лидеры Евросоюза призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над территорией Белоруссии после инцидента с арестом активиста Романа Протасевича. Представители Союза также потребовали немедленно освободить его и россиянку Софью Сапегу.

«Евросовет решительно осуждает принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полета. Европейский совет призывает немедленно освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу, свобода передвижения должна быть им гарантирована», - говорится в документе, опубликованном в Twitter официального представителя Евросовета Баренда Лейтса.

Также в ЕС призвали как можно скорее ввести новые санкции в отношении физических лиц и организаций Белоруссии.

Представители Союза намерены также разработать запрет белорусским авиакомпаниями летать в Евросоюз.