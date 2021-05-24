Отрицательный результат: следов наркотиков в организме солиста группы Maneskin не нашли

В организме вокалиста рок-группы Maneskin Дамиано Давида, победившей на «Евровидении», следы наркотических веществ не были обнаружены. Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза.

«Сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым», - говорится в заявлении.

Ранее вокалист итальянской группы отверг обвинения в свой адрес в том, что он якобы принимал наркотики во время финала музыкального соревнования. По словам итальянских артистов, им нечего скрывать. Как, в свою очередь, заявил сам Дамиано, он никогда не принимал кокаин, а подобные претензии повергли его в шок.