Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики

Вокалист итальянской рок-группы Maneskin, победившей на «Евровидении», Давид Дамиано пройдет тест на наличие наркотических веществ в организме. Об этом сообщили в Европейском вещательной союзе.

«Мы осведомлены о слухах вокруг видеоклипа с участием итальянских победителей конкурса "Евровидение", снятого вчера вечером в зеленой комнате. Группа решительно опровергает обвинения в употреблении наркотиков, а указанный певец пройдет добровольный тест на наркотики по прибытии домой», - говорится в сообщении.

По сообщениям СМИ, камеры наблюдения зафиксировали, как певец наклоняется над столом и, предположительно, что-то вдыхает. Некоторые выдвинули версию, что на столе перед исполнителем был кокаин.

«Группа, их менеджеры и глава делегации сообщили организаторам, что в зеленой комнате не было наркотиков. Согласно их разъяснениям, на столе была разбита стеклянная бутылка или бокал, и певец пытался сдуть или смахнуть осколки. Европейский вещательный союз подтвердил, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло. "Мы внимательно изучаем отснятый материал и предоставим дополнительную информацию, когда она появится», - добавили в союзе.

Ранее вокалист итальянской группы отверг обвинения в свой адрес в том, что он якобы принимал наркотики во время финала музыкального соревнования. Группа Maneskin в Instagram разместила сообщение, в котором сказано, что музыканты готовы сдать тест на наличие наркотиков в организме. По словам итальянских артистов, им нечего скрывать.Как, в свою очередь, заявил сам Дамиано, он никогда не принимал кокаин, а подобные претензии повергли его в шок.