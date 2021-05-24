Сборная России по хоккею проиграла словакам на чемпионате мира
Для сборной России это первое поражение при двух победах.
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В матче чемпионата мира по хоккею в Риге сборная России уступила команде Словакии и потерпела первое поражение на турнире.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу словаков. У победителей шайбы забросили Милош Келемен (31-я минута), Мартин Гернат (54) и Марек Дялога (59), поразивший уже пустые ворота.
У сборной России отличился Александр Барабанов (32). Голкипер российской команды Александр Самонов отразил 25 бросков.
Ранее стало известно, что российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участие в игре за национальную сборную на чемпионате мира в Риге. Хоккеист получил большое количество травм в ходе выступлений в матчах регулярного чемпионата, а также плей-офф.