Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участие в игре за национальную сборную на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея.

Отмечается, что хоккеист получил большое количество травм в ходе выступлений в матчах регулярного чемпионата, а также плей-офф.

Прошедшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф, завершив борьбу за Кубок Стэнли.