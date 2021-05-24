Овечкин не сыграет за сборную России на чемпионате мира по хоккею
Капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Риге из-за большого количества травм.
© Фото: Danny Murphy, Icon Sportswire , Globallookpress
Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не примет участие в игре за национальную сборную на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации хоккея.
Отмечается, что хоккеист получил большое количество травм в ходе выступлений в матчах регулярного чемпионата, а также плей-офф.
Прошедшей ночью «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз» со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф, завершив борьбу за Кубок Стэнли.