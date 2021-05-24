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Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя

Светлана Головина
21:58 24.05.2021
Девочка смогла обхитрить мужчину, поджидавшего ее в подъезде, и убежать в квартиру.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край, Вконтакте
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Мама школьницы, которой удалось уйти от преследования неизвестным в многоэтажке Краснодара, рассказала «Звезде» о деталях инцидента. 

«Он метался между лифтом и входной дверью, не зная, где лучше ее поджидать и в итоге решил идти к лифту. Мою дочку именно это и спасло. Она его не видела из-за угла, не могла знать, где он стоит. Побежала сразу по ступенькам, а когда боковым зрением увидела, что он ее преследует, побежала очень быстро», - рассказала Елена.

По предположениям женщины, преследование неизвестный прекратил после того, как во дворе начался шум - ко входу в подъезд подошли двое мужчин-соседей.

Она акцентировала, что избежать трагедии ее дочери удалось за счет ежедневных инструкций о правилах поведения с незнакомцами.

Мама школьницы отметила, что подобный инцидент в их доме происходил около месяца назад. Восьмилетняя девочка возвращалась домой и за ней от остановки пристроился парень. Она пропустила его с собой в подъезд, в лифт и только благодаря тому, что его спугнул сосед, с ней все хорошо.

«Благодаря нашим камерам, которые установил мой муж, мы быстро распространили его фотографии, передали в полицию и его нашли», - сказала Елена.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Местонахождение и личность фигуранта установлены. Проводятся необходимые следственные действия.

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