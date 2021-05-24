В стране и мире В Краснодаре школьница чудом ушла от преследования неизвестным Светлана Головина Девочка смогла обхитрить мужчину, поджидавшего ее в подъезде, и убежать в квартиру. © Видео: Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край, Вконтакте © Фото: Горячий Ключ Онлайн. Краснодарский край, Вконтакте Читайте нас на: В Краснодарском крае школьница смогла уйти от преследования неизвестным в подъезде. Момент инцидента был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина специально выжидал пока девочка зайдет в подъезд. Однако она сначала пустила его и вновь начала звонить в домофон. Неизвестный караулил ее под лестницей, а после побежал за ней вверх, но школьнице удалось уйти. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Местонахождение и личность фигуранта установлены. С ним проводятся необходимые следственные действия», - рассказала «Звезде» помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Краснодарскому краю

Анна Пушкина. На данный момент все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика