В стране и мире В Куала-Лумпуре при столкновении поездов пострадали более 160 человек Кира Карон Сорок семь человек получили серьезные травмы, они направлены в больницу. © Видео: @ifinidish, Twitter © Фото: @ifinidish, Twitter Читайте нас на: При столкновении легкорельсовых поездов в Куала-Лумпуре пострадали 166 человек. Об этом сообщает газета Malay Mail. «Столкновение двух поездов, один из которых был пустым, произошло в 20.33 по местному времени (15:33 мск). Во втором поезде находились 232 человека. Сорок семь человек получили серьезные травмы, они направлены в больницу», - говорится в сообщении. По словам министра транспорта Малайзии Ви Ка Сионга, как сообщает газета, это первое подобное происшествие за 23 года работы легкорельсового транспорта в стране. Начато уголовное расследование. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика